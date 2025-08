Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Bellingen: Mutmaßlich stark betrunken mit Pkw unterwegs

Freiburg (ots)

Aufgrund einer Mitteilung kontrollierte die Polizei am Samstag, 02.08.2025, gegen 18.15 Uhr, einen 26-jährigen Pkw-Fahrer in der Badstraße, welcher mutmaßlich stark betrunken einen Pkw führte. Ein Alkoholvortest ergab ein Ergebnis von fast drei Promille. In einem Krankenhaus erfolgte eine Blutentnahme. Ein Führerschein konnte nicht beschlagnahmt werden, da der 26-Jährige nicht im Besitz eines solchen sei.

