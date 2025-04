Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250428-4: Präsenzeinsatz der Polizei Rhein-Erft-Kreis - Einsatzbilanz

Kerpen (ots)

Zusammenarbeit mit der Bereitschaftspolizei, dem Ordnungsamt der Stadt Kerpen und der Bundespolizei

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis hat am Donnerstag (24. April) erneut einen Präsenzeinsatz in Kerpen durchgeführt. Schwerpunkt war es, insbesondere an den Bahnhöfen Horrem und Sindorf, die Streifentätigkeit zu erhöhen und das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger zu steigern. Maßnahmen im Bahnhof und auf den Bahnsteigen traf die Bundespolizei in enger Abstimmung mit der Einsatzleitung der Polizei Rhein-Erft-Kreis. Gemeinsam mit Mitarbeitern des Ordnungsamts der Stadt Kerpen bildeten Polizisten im Rahmen der bestehenden Ordnungspartnerschaft gemeinsame Streifenteams.

Im Zeitraum von 14 bis 22 Uhr kontrollierten die Beamten 147 Fahrzeuge und die jeweiligen Fahrzeugführenden. Zusätzlich überprüften die Einsatzkräfte 235 Personen und erhoben wegen verschiedener Verstöße 44 Verwarngelder. Zwei Fahrzeugführende standen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, sie müssen sich jetzt wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz verantworten.

Bei einer vom Ordnungsamt durchgeführten Kontrolle eines gastronomischen Betriebs fanden die Einsatzkräfte in den an der Marienstraße gelegenen Geschäftsräumen zwei illegale Spielautomaten und zwei nicht lizensierte Wett-Terminals. Die Kräfte stellten die Automaten sicher und leiteten die Ermittlungen ein. In Nebenräumen fanden die Mitarbeiter des Ordnungsamtes eine Vielzahl von Automatenbauteilen. Diese wurden gesichert und werden zeitnah von Polizisten in Augenschein genommen. Kriminalbeamte des Kommissariats 12 haben heute die gesicherten Automaten übernommen und die Ermittlungen aufgenommen.

Fündig wurden die Einsatzkräfte auch bei der Begehung eines weiteren Nebenraums an gleicher Adresse. Hier befand sich ein Lager für gefälschte Markenartikel. Neben Hosen, Jacken, T-Shirts, Pullovern, Hemden und Taschen befanden sich dort auch dutzende Schuhpaare. Insgesamt stellten die Polizisten über 800 Artikel sicher. Auch diesbezüglich leiteten die Beamten die Ermittlungen ein, die ebenfalls vom Kriminalkommissariat 12 geführt werden.

"Die Präsenz an den Bahnhöfen und die Kontrollen im Bahnhofsumfeld sind wichtig. Deshalb werden wir, gemeinsam mit unseren Sicherheitspartnern, diese Präsenzeinsätze fortführen", bilanziert der Erste Polizeihauptkommissar, Frank Menzel in seiner Funktion als Einsatzleiter.

"Diese erfolgreiche, gemeinsame Aktion zeigt, dass die enge Zusammenarbeit und der Austausch zwischen dem Ordnungsamt der Kolpingstadt Kerpen und der Polizei unerlässlich sind. Dadurch fühlen wir uns bestärkt, auch künftig gemeinsame Kontrollen durchzuführen", so Cem Yilmaz, Ordnungsdezernent der Kolpingstadt Kerpen. (he)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell