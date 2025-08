Singen (ots) - Im Rahmen umfangreicher Ermittlungen ist es Beamten des Polizeireviers Singen gelungen einen Mann zu festzunehmen, der im Verdacht steht, in eine Gaststätte in der Schaffhauser Straße und einige Nächte später in ein Lokal in der Hauptstraße eingebrochen zu sein. Nachdem ein zunächst unbekannter ...

mehr