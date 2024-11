Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unfallfahrer verletzt Jugendliche schwer und flüchtet

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Viktoriastraße/Augustastraße;

Unfallzeit: 06.11.2024, 19.34 Uhr;

Schwer verletzt hat ein Pkw-Fahrer eine 15-Jährige in Bocholt - er fuhr nach dem Unfall davon. Die 15-jährige Bocholterin fuhr am Mittwochabend, um 19.34 Uhr, mit ihrem E-Scooter auf der Augustastraße in Richtung Eintrachtstraße. Im Kreuzungsbereich zur Viktoriastraße kam es zum Zusammenstoß mit einem Pkw, der aus Richtung Schwarzstraße kommend auf der Viktoriastraße unterwegs war. Durch den Aufprall verletzte sich die 15-Jährige schwer. Der Unfallverursacher flüchtete nach dem Zusammenstoß auf der Viktoriastraße in Richtung Eintrachtstraße, ohne sich um die Verletzte gekümmert zu haben. Der Rettungsdienst brachte sie zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Wegen der Schwere des Unfalls wurden die Spezialisten eines Unfallaufnahmeteams zur Unfallaufnahme hinzugezogen. Gegen 20.30 Uhr erschien ein 36-jähriger Mann aus Bocholt auf der Polizeiwache und gab an, den Unfall mit seinem Pkw verursacht zu haben. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Der Bocholter muss sich jetzt wegen Unfallflucht und unterlassener Hilfeleistung verantworten. Die Beamten leiteten ein entsprechendes Strafverfahren ein. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell