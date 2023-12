Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Ruppertsweiler/ Verkehrsunfallflucht

Ruppertsweiler (ots)

Am 24.12.2023 kam es zwischen 22:00 Uhr und 00:00 Uhr zu einer Verkehrsunfall-flucht in Ruppertsweiler. Demnach stieß der Verursacher beim Vorbeifahren an einen geparkten PKW und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Der Geschädigte PKW wurde in der Ariusstraße, aus Richtung Bogenstraße kommend in Fahrtrichtung "In den Buchen", am rechten Fahrbahnrand abgestellt. An dem geparkten Pkw wurde der Außenspiegel auf der Fahrerseite beschädigt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

