Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen, B 31

Schwarzwald Baar Kreis) Drei verletzte Personen bei Unfall (05.08.2025)

Hüfingen - B 31 (ots)

Durch einen Zusammenstoß an der Auffahrt von der Bundesstraße 27 auf die B 31 haben sich am Dienstag drei Personen verletzt. Beim Linksabbiegen von der Abfahrt der B 27 auf die B 31 übersah ein 81-jähriger Renault-Fahrer einen 51-Jährigen in einem Ford. Der Ford-Fahrer war in Richtung Tuttlingen unterwegs. Durch den heftigen Aufprall verletzten sich die beiden Autofahrer schwer, sowie ein 8-jähriges Kind im Ford leicht. Alle Beteiligten mussten in Krankenhäuser eingeliefert werden. Abschleppdienste nahmen sie der Wagen mit einem Gesamtsachschaden von etwa 25.000 Euro an.

