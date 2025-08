Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen

Lkr. Tuttlingen) - Ohne Führerschein unterwegs (05.08.2025)

Trossingen (ots)

Am Dienstagnachmittag ist ein 37-Jähriger auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Straße "In Grubäcker" gleich zweimal ohne gültige Fahrerlaubnis mit einem Fiat Panda gefahren.

Gegen 16:45 Uhr fuhr der Mann mit einem Fiat auf den Parkplatz des Supermarktes und sorgte dort für Unruhe. Als Polizeibeamte wenig später eintrafen, stieg er erneut in den Wagen und setzte seine Fahrt fort. Nach kurzer Nachfahrt stoppten die Beamten den Fiat-Fahrer.

Bei der Kontrolle zeigte der Mann auffälliges Verhalten, die auf einen Drogenkonsum hinwiesen. Ein durchgeführter Drogentest reagierte positiv auf THC, Amphetamin und Kokain. In seiner Hosentasche entdeckten die Beamten ein Tütchen mit weißem Pulver. Zudem ist der 37-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Aufgrund des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss erfolgte eine Blutentnahme.

