POL-KN: (Rottweil) - Geparkten VW Beetle beschädigt und davongefahren: Polizei sucht Zeugen (06.08.2025)
Rottweil (ots)
Auf dem Schulparkplatz in der Heerstraße ist es am Mittwochabend zu einer Unfallflucht gekommen.
Zwischen 21:30 Uhr und 23:30 Uhr stieß ein unbekannter Autofahrer beim Ausparken gegen das Heck eines geparkten schwarzen VW Beetle. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher davon. Am beschädigten Auto entstand Sachschaden von etwa 2.000 Euro.
Die Polizei Rottweil bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können, sich unter Tel. 0741 477-0 zu melden.
