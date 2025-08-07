PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) - Motorradfahrer bei Wendemanöver schwer verletzt (06.08.2025)

Rottweil (ots)

Am Mittwochnachmittag hat sich auf der Neufraerstraße ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Motorrad ereignet.

Gegen 16:30 Uhr verließ ein 28-Jähriger mit einem VW ID.5 den Kreisverkehr in Richtung Saline und versuchte kurz darauf, auf einem rechts einmündenden Radweg zu wenden. Dabei übersah er einen nachfolgenden 28-jährigen Motorradfahrer auf einer Honda CBR.

Der Motorradfahrer stürzte und verletzte sich schwer. Nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst kam er in ein Krankenhaus.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt rund 6.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Patrick Zöller
Polizeipräsidium Konstanz
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1012
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

