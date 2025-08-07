Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Kind mit E-Scooter unterwegs - Polizei weist erneut auf das zur Nutzung erforderliche Mindestalter von 14 Jahren und das Erfordernis des Versicherungsschutzes hin! (06.08.2025)

Konstanz (ots)

Beamte des Polizeireviers Konstanz haben am Mittwochabend ein Kind auf einem E-Scooter angetroffen. Gegen 20.456 Uhr fiel den Polizisten auf der Riedstraße ein vorausfahrender E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen auf. Bei der anschließenden Kontrolle stellten sie fest, dass der Scooter nicht nur keinen Versicherungsschutz hatte, sondern auch, dass es sich bei dem Fahrer um einen 11-jährigen Jungen handelte. Daraufhin brachten die Beamten den Bub samt Scooter nach Hause und übergaben ihn der Mutter, die nun mit einer Anzeige wegen des Zulassens zum Fahren ohne Versicherungsschutz rechnen muss.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei erneut darauf hin, dass für E-Scooter ein Versicherungsschutz bestehen muss! Zudem ist das Fahren eines solchen Scooters erst ab 14 Jahren erlaubt!

Weitere Infos rund um das Thema E-Scooter findet man im Internet unter https://gib-acht-im-verkehr.de/themen/fahrrad/elektrokleinstfahrzeuge-e-scooter.

