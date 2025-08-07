Polizeipräsidium Konstanz

Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Überladener Holztransport (06.08.2025)

Donaueschingen / Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Bei einer Kontrolle haben Beamte des Verkehrsdienstes während einer Motorradstreife am Mittwoch, gegen 10 Uhr, einen deutlich überladenen Holztransport aus dem Verkehr gezogen. Die Polizisten kontrollierten einen mit Kurzholz (5 m Stämme) beladenen Scania Zug, der auf der Bundesstraße 27 unterwegs war. Dabei stellten sie fest, dass das Gesamtgewicht des Gespanns, anstatt der maximal zulässigen 40 Tonnen, tatsächlich über 54 Tonnen betrug. Das bedeutete eine Überladung von über 35% und zieht für den Verantwortlichen ein Bußgeld und einen Punkt in Flensburg nach sich.

Zusätzlich zum Bußgeldverfahren des Fahrers wird der rechtswidrig erlangte Frachterlös beim Transportunternehmen eingezogen.

