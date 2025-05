Polizei Münster

POL-MS: 22-Jähriger nach Auseinandersetzung auf Bremer Platz in Untersuchungshaft - Polizei sucht zweiten Täter

Münster (ots)

Nachdem zwei Männer am Montagabend (12.5.) gegen 23 Uhr am Bremer Platz einen 44-jährigen Mann angegriffen haben, befindet sich einer der Tatverdächtigen in Untersuchungshaft. Die Polizei sucht nun nach seinem Komplizen.

Die Beamten wurden alarmiert, weil zwei Männer einem bereits am Boden liegenden 44-Jährigen mehrfach gegen den Kopf schlugen und traten. Zunächst flüchteten die Täter. Kurze Zeit später trafen die Beamten einen der Flüchtigen auf der Hamburger Straße an und nahmen ihn in Gewahrsam. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft ordnete ein Richter Untersuchungshaft für den 22-jährigen Bekannten des Verletzten mit marokkanischer Staatsangehörigkeit an. Den leicht verletzten 44-Jährigen behandelten Rettungskräfte noch vor Ort.

Die Polizei sucht nun nach dem zweiten Verdächtigen und nimmt Hinweise von Zeugen, die zum Tatzeitpunkt etwas beobachtet haben, unter (0251-) 275 0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell