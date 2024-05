LPI-GTH: Berauscht

Arnstadt (ots) - Am 27. Mai, gegen 19.20 Uhr kam es in einem Einkaufscenter in der Stadtilmer Straße im Bereich der Apotheke zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen. Dabei wurde ein 36-Jähriger schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Tathergang und Tatbeteiligung geben können. Hinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 ...

