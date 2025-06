POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Schloßheck (ots) - Im Zeitraum zwischen Freitag, dem 06.06.2025 gegen 10:00 Uhr und Samstag, dem 07.06.2025 gegen 15:00 Uhr ist es im Bereich Schloßheck zu einer illegalen Müllentsorgung von alten Holzbrettern sowie Folienresten gekommen. Die Tatörtlichkeit befindet sich an der L16, aus Schloßheck kommend in Fahrtrichtung Oberlauch, unmittelbar an dem linksseitig hinter der Autobahnbrücke angrenzenden Feldweg. ...

