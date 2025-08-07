POL-KN: (Donaueschingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Radfahrer bei Unfall auf der Kreuzung Neue-Wolterdinger-Straße/Hagelrainstraße verletzt (07.08.2025)

Rielasingen-Worblingen (ots) - In der Nacht auf Donnerstag hat eine Autofahrerin auf Hardstraße einen Unfall verursacht. Kurz nach 1 Uhr war die 41-Jährige mit einem Ford auf der Hardstraße in Richtung Singen unterwegs. Am Ortsausgang kam sie mit ihrem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet auf den Geh- ...

mehr