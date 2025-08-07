PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Radfahrer bei Unfall auf der Kreuzung Neue-Wolterdinger-Straße/Hagelrainstraße verletzt (07.08.2025)

Donaueschingen (ots)

Ein Radfahrer ist bei einem Unfall am Donnerstagmorgen auf der Kreuzung Neue-Wolterdinger-Straße/Hagelrainstraße verletzt worden. Eine auf der Hagelrainstraße fahrende 32-Jährige übersah mit ihrem Mitsubishi einen vorfahrtsberechtigten auf der Neue(n)-Wolterdinger-Straße in Richtung Aufen fahrenden 74-Jährigen mit einem Pedelec. Der Mann erlitt infolge des Zusammenstoßes Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

