POL-KN: (Donaueschingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Radfahrer bei Unfall auf der Kreuzung Neue-Wolterdinger-Straße/Hagelrainstraße verletzt (07.08.2025)
Donaueschingen (ots)
Ein Radfahrer ist bei einem Unfall am Donnerstagmorgen auf der Kreuzung Neue-Wolterdinger-Straße/Hagelrainstraße verletzt worden. Eine auf der Hagelrainstraße fahrende 32-Jährige übersah mit ihrem Mitsubishi einen vorfahrtsberechtigten auf der Neue(n)-Wolterdinger-Straße in Richtung Aufen fahrenden 74-Jährigen mit einem Pedelec. Der Mann erlitt infolge des Zusammenstoßes Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.
