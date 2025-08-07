PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Kreative Übernachtungsmöglichkeit - Polizei ermittelt

Oberhausen (ots)

Eine etwas andere Form der "Campingübernachtung" beschäftigte am Mittwochmorgen (06.08.) die Polizei Oberhausen. Gegen 10:15 Uhr wurde eine Streifenwagenbesatzung zur Gabelstraße gerufen.

Ein Mitarbeiter eines dort ansässigen Autohauses hatte zwei Jugendliche in einem Neuwagen auf dem Außengelände entdeckt - schlafend. Der Wagen war von innen deutlich in Mitleidenschaft gezogen worden und es roch stark nach Alkohol. Die beiden Jugendlichen, 14 und 16 Jahre alt, konnten vor Ort angetroffen werden.

Wie sie Zugang zu dem Fahrzeug erlangt hatten und weshalb sie sich ausgerechnet diesen ungewöhnlichen Ort als Schlafplatz ausgesucht haben, ist nun Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. In Rücksprache mit dem Jugendamt wurden die beiden zur Polizeiwache gebracht. Nach Feststellung ihrer Personalien und Durchführung der notwendigen Maßnahmen wurden sie entlassen.

