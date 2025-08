Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Falsche Polizeibeamte machen Beute - Echte Polizei bittet um Hinweise

Oberhausen (ots)

Am Dienstag (05.08.), gegen 16:40 Uhr, gaben sich zwei bislang unbekannte Männer auf dem Starenweg in Oberhausen als Polizeibeamte aus und erbeuteten dabei eine größere Menge Bargeld.

Ein Familienvater war mit seiner Frau und seiner Tochter in einem Wohnmobil auf dem Weg in den Urlaub, als er auf der A3 in Fahrtrichtung Arnheim, kurz vor der Abfahrt Dinslaken-Süd / Oberhausen-Schmachtendorf, von einem schwarzen VW Passat (mit deutschem Kennzeichen) überholt wurde. Der Beifahrer des Wagens hielt dem Mann ein Ausweisdokument an die Scheibe, das einem Dienstausweis ähnelte, und winkte ihn anschließend durch Gesten von der Autobahn.

Im Starenweg, Höhe Hausnummer 17, hielt der Passat am Straßenrand an. Der Beifahrer stieg aus, trat an das Wohnmobil heran und fragte den Fahrer mehrfach: "Hast du Drogen dabei?". Danach durchsuchte er das Gepäck und entwendete einen Umschlag mit einer größeren Summe Bargeld. Anschließend stiegen die Täter wieder in den Passat und flüchteten.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

- zwei Männer - südländisches / arabisches Erscheinungsbild, sprachen mit Akzent - etwa 35-40 Jahre alt - 170-180 cm groß, schlanke Statur - wenig bis kein Bart - schwarze Haare - schwarze Kleidung - trugen schwarze Bauchtaschen

Die Polizei Oberhausen bittet Zeuginnen und Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat oder dem schwarzen VW Passat gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0208 826-0 oder per E-Mail an poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de zu melden.

