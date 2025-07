Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Unfallflucht nach schwerem Zusammenstoß - Polizei sucht demoliertes Fahrzeug der Marke Opel Insignia B.!

Oberhausen (ots)

Im Rahmen ihrer Streife fiel zwei Polizisten am Sonntagmorgen (27.07.), gegen 9:35 Uhr, auf der Holtener Straße ein massiver Unfallschaden an einem Fahrzeug der Marke Renault Trafic auf. Auf der Fahrbahn lagen diverse Karosserieteile verstreut. Sofort hielten die Beamten an und verständigten den Halter des Fahrzeugs. Im Zuge der Unfallaufnahme stellte sich, auch dank weiterer Zeugenaussagen, heraus, dass allem Anschein nach, ein Autofahrer gegen zwei Uhr nachts gegen das geparkte Fahrzeug geprallt war. Der flüchtige Unfallfahrer war auf der Holtener Straße in Fahrtrichtung Weseler Straße unterwegs. Aus bislang noch ungeklärten Gründen kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit dem dort geparkten Renault zusammen. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde dieser dann gegen einen vor ihm geparkten BMW geschoben. Auch hier entstanden Schäden.

Der Unfallschaden am Fahrzeug des Geschädigten sowie auch die vielen herumliegenden Fahrzeugteile deuten darauf hin, dass der Unfallverursacher starke Beschädigungen am rechten Kotflügel sowie der rechten Fahrzeugseite aufweisen muss. Des Weiteren ist vor Ort ein Seitenspiegel eines Opel Insignia B. (Farbe des Fahrzeugs silber) gefunden worden, weshalb davon ausgegangen wird, dass es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug mit hoher Wahrscheinlichkeit um dieses Model handelt.

Die Ermittlerinnen und Ermittler des zuständigen Verkehrskommissariats bitten um Hinweise. Haben Sie die Unfallflucht beobachtet oder können Sie Angaben zu dem gesuchten Fahrzeug machen? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizei Oberhausen unter der Telefonnummer 0208-826-0 oder per E-Mail an poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell