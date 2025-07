Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Betrunkener Autofahrer: Scirocco gestrandet

Oberhausen (ots)

Am Samstag (26.07.) wurde die Polizei Oberhausen gegen 02:30 Uhr zu einem ungewöhnlichen Einsatz an der Kreuzung Hansastraße / Buschhausener Straße gerufen. Mehrere Zeugen hatten zuvor laute Motorengeräusche und durchdrehende Reifen aus Richtung des dortigen Bahngeländes wahrgenommen. Kurz darauf entdeckten sie einen Pkw, der offenbar auf den Bahngleisen festgefahren war, und verständigten umgehend die Polizei über den Notruf 110.

Die eintreffenden Streifenbesatzungen fanden vor Ort tatsächlich einen VW Scirocco vor, der auf den Gleisen stand - in einem Bereich, der direkt in Richtung Hauptbahnhof führt. Am Steuer: ein 49-jähriger Mann aus Oberhausen. Er gab an, zuvor an einer Feier in einer nahegelegenen Lokalität teilgenommen zu haben. Eine nachvollziehbare Erklärung dafür, wie und warum sein Fahrzeug auf das Bahngelände geraten war, konnte der Mann nicht liefern.

Keine Überraschung: Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei dem "Hobby-Schienenfahrzeugführer" ergab einen positiven Wert. Die Polizeibeamten ordneten daraufhin eine Blutprobenentnahme an und stellten den Fahrzeugschlüssel sicher. Der VW Scirocco wurde durch ein Abschleppunternehmen von den Gleisen entfernt und danach ebenfalls sichergestellt.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen