Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Zwei Küchenbrände im Düsseldorfer Süden - keine Verletzten

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 5. März 2025, Mittagszeit, Stadtgebiet

Am Mittwochmittag kam es in den Düsseldorfer Ortsteilen Hassels und Benrath zeitgleich zu zwei Küchenbränden. In beiden Fällen hatte die Feuerwehr den Brand schnell unter Kontrolle, Menschen wurden nicht verletzt.

Um kurz vor zwölf meldeten mehrere Anrufer der Feuerwehrleitstelle eine Rauchentwicklung aus einem Mehrfamilienhaus in Düsseldorf-Hassels. Beim Eintreffen der Feuerwehr bestätigte der Einsatzleiter einen Brand in der Küche. Umgehend leiteten die Einsatzkräfte die Brandbekämpfung durch einen Trupp unter Atemschutz ein. Der Brand beschränkte sich lediglich auf die Küche, sodass die durchgeführten Löschmaßnahmen schnell Wirkung zeigten. Die betroffene Wohnung sowie die umliegenden Wohnungen wurden durch die Feuerwehr auf eine Ausbreitung von Feuer und Rauch kontrolliert. Aufgrund des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte eine Ausbreitung auf weitere Wohnungen verhindert werden. Menschen kamen nicht zu Schaden.

Nur etwa 30 Minuten später erreichte die Feuerwehr ein Notruf, der einen beginnenden Küchenbrand in der Pigageallee in Benrath meldete. Da zunächst nicht klar war, ob die Bewohnerin die Wohnung eigenständig verlassen konnte, alarmierte die Leitstelle mehrere Einheiten der Feuerwehr und des Rettungsdienstes. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte befand sich niemand mehr in der Wohnung. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Auch hier verhinderte das schnelle Eingreifen der Feuerwehr eine Ausbreitung auf weitere Bereiche. Es gab keine Verletzten. Nach etwa 30 Minuten kehrten die letzten der rund 40 Einsatzkräfte zu ihren Standorten zurück.

