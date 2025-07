Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Fortschreibung: Großeinsatz nach schwerem Verkehrsunfall in Oberhausen

Oberhausen (ots)

Ein tragischer Verkehrsunfall hat am Donnerstagabend (24.07.) im Stadtteil Holten einen Großeinsatz der Polizei Oberhausen ausgelöst. Gegen 18:00 Uhr meldeten zahlreiche Anrufer über den Notruf einen LKW, der in der Bahnstraße mehrere geparkte Fahrzeuge gerammt und anschließend in ein Wohnhaus gefahren sei.

Sofort eilten alle verfügbaren Streifenwagen zur Einsatzstelle. Nach aktuellem Ermittlungsstand war der LKW auf der Bahnstraße in Richtung Holten unterwegs, als er ab der Emscherbrücke eine Schneise der Verwüstung hinterließ: Mehrere geparkte Fahrzeuge wurden schwer beschädigt und teilweise durch die Wucht des Aufpralls zur Seite geschleudert.

Tragischerweise erfasste der LKW eine 43-jährige Passantin, die dabei tödlich verletzt wurde. Sie verstarb noch an der Unfallstelle. Nach derzeitigem Erkenntnisstand hat der 38-jährige Fahrer des LKW nach dem Aufprall gegen die Hauswand Suizid begangen. Sofort eingeleitete Rettungsmaßnahmen blieben erfolglos. Eine weitere Person (37) wurde verletzt und musste medizinisch versorgt werden. Seelsorger betreuten sowohl Augenzeugen als auch Polizeikräfte, die unter dem Eindruck des schweren Unfalls standen. Ein spezialisiertes Verkehrsunfallteam der Polizei übernahm die Unfallaufnahme. Spuren wurden gesichert, zahlreiche Zeugen befragt und auch eine Drohne zur Dokumentation eingesetzt. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz - unter anderem kam ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Die umfangreichen Maßnahmen zogen sich bis in die frühen Morgenstunden des Freitags (25.07.). Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.

