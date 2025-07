Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Großeinsatz der Polizei nach Verkehrsunfall

Oberhausen (ots)

Am heutigen Donnerstag (24.07.), gegen 18 Uhr, erreichten die Leitstelle der Polizei Oberhausen zahlreiche Notrufe. Die Zeugen berichteten von einem LKW, der in der Flugstraße mehrere geparkte Fahrzeuge gerammt und schließlich in ein Wohnhaus gefahren sei. Zwei Personen sind bei dem Verkehrsunfall verstorben, eine Fußgängerin und der LKW-Fahrer selbst. Eine weitere Person ist verletzt worden. Seelsorger kümmerten sich um die Zeugen sowie um Polizeibeamte, die unter dem Eindruck des Unfalls standen.

Auch die Feuerwehr war mit zahlreichen Kräften, unter anderem einem Rettungshubschrauber vor Ort. Die Verkehrsunfallaufnahme dauert weiterhin an. Die Polizei Oberhausen hat die Ermittlungen zu den Hintergründen des Verkehrsunfalls aufgenommen.

