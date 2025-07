Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Erst zwei Monate in Deutschland - Untersuchungshaft

Oberhausen (ots)

Aufgrund mehrerer Hinweise von Anwohnerinnen und Anwohnern erhärtete sich Verdacht, dass eine Person im Bereich der Vestischen Straße/Greenstraße illegal mit Betäubungsmitteln handelte. Zivile Kräfte der Polizei Oberhausen beobachteten daraufhin diesen Bereich intensiv an mehreren Tagen und siehe da - der Tatverdächtige hatte einen florierenden Handel mit Kokain und Cannabis.

Am Dienstag (22.07.) schließlich konnte der Mann auf frischer Tat festgenommen werden. Betäubungsmittel sowie Bargeld in szenetypischer Stückelung, die er in einem Versteck verwahrte, konnte dem 22-jährigen Mann zugeordnet werden. Da der albanische Staatsbürger erst vor circa zwei Monaten nach Deutschland eingereist war und Fluchtgefahr nicht ausgeschlossen werden konnte, ordnete ein Richter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg Untersuchungshaft gegen ihn an. Die Ermittlungen laufen indes weiter.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell