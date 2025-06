POL-FR: Freiburg: Radfahrer bei Zusammenstoß mit Straßenbahn verletzt

Freiburg (ots) - Einen Mann mit einer abgebrochenen Flasche angegriffen und verletzt haben soll ein 34-Jähriger am Donnerstag, 19.06.2025, gegen 0.40 Uhr beim Stühlinger Kirchplatz in Freiburg. Die kurz nach der Tat verständigte Polizei traf den Tatverdächtigen mit der mutmaßlichen Tatwaffe in der Hand vor Ort an und nahm ihn fest. Der 34-Jährige mit ...

