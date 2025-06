Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Polizeipräsidium Freiburg: Motorradkonzeption - mehrere Kontrollen über das verlängerte Wochenende

Freiburg (ots)

Auch über das verlängerte Wochenende war die Polizei im Rahmen der Motorradkonzeption im Landkreis Waldshut und im Landkreis Lörrach auf beliebten Ausflugsstrecken unterwegs. Das Hauptaugenmerk galt dem technischen Zustand der Motorräder.

Tagsüber am Feiertag, 19.06.2025, fanden die Kontrollen im Landkreis Waldshut an der Landstraße 151 im Bereich Todtmoos statt. Insgesamt wurden 90 Motorräder kontrolliert und deren technischer Zustand überprüft. 10 Verstöße wegen technischer Mängel wurden festgestellt.

Am Freitagnachmittag, 20.06.2025, kontrollierte die Polizei im Landkreis Lörrach an der Landstraße 136 (Weitenau) und an der Landstraße 135 (Scheideck). Insgesamt wurden 45 Motorräder kontrolliert. Bei diesen Kontrollen wurden an 5 Motorrädern technischer Mängel festgestellt. Zudem gelangte ein Motorradfahrer zur Anzeige wegen dem Verdacht einer Urkundenfälschung.

Bis Oktober sind weitere Kontrollen an unterschiedlichen Orten geplant.

