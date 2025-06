Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental: Pkw kommt von Bundesstraße ab - eine Leichtverletzte - hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Am Montagmorgen, 23.06.2025, gegen 05.50 Uhr, kam ein 59-jährige Pkw-Fahrerin am Ortseingang Atzenbach von der Bundesstraße 317 ab und verursachte einen hohen Sachschaden. Die 59-Jährige befuhr die Bundesstraße von Mambach kommend in Richtung Schopfheim, als sie aus hier nicht bekannten Gründen vor dem Ortseingang in Atzenbach nach rechts von der Fahrbahn abkam. Hierbei überfuhr / touchierte sie mehrere Verkehrszeichen. Anschließend überquerte sie die Bundesstraße, durchbrach in der Straße "Auf der Spani" einen Zaun von einem Anwesen und durchfuhr auf dem Grundstück ein Gartenhäuschen, welches vollständig zerstört wurde. Im weiteren Verlauf fuhr sie durch ein Blumenbeet und kollidierte zum Schluss mit einem in einem Hof geparkten Pkw. Die 59-Jährige wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Ihr Pkw musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Der geparkte Pkw musste ebenfalls abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.

