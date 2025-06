Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Falschfahrer auf der Autobahn unterwegs - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Montag, 23.06.2025, gegen 07.30 Uhr, war auf der Autobahn A 98, zwischen der Anschlussstelle Rheinfelden-Ost und dem Autobahndreieck Hochrhein ein Falschfahrer in einem roten Tesla unterwegs. Ein Verkehrsteilnehmer befuhr die Autobahn A 98 in Richtung Minseln, als ihm im Herrschaftsbucktunnel ein roter Tesla entgegen kam. Nach Sachlage verließ der unbekannte Fahrer des Teslas die Autobahn A 98 an dem Autobahndreieck Hochrhein und fuhr auf die Autobahn A 861 in richtiger Fahrtrichtung auf. Im Rahmen der Fahndung konnte der rote Tesla nicht mehr festgestellt werden. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein, Telefon 07621 98000, sucht weitere Zeugen, welche Hinweise zu dem roten Tesla geben können. An dem Tesla befanden sich Schweizer Kennzeichen. Verkehrsteilnehmer, welche durch den Falschfahrer womöglich gefährdet wurden, mögen sich ebenfalls bei der Verkehrspolizei melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell