Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald Baar Kreis) Skoda beschädigt und geflüchtet (05.04.2025)

VS-Schwenningen (ots)

Einen Skoda beschädigt hat ein unbekannter Autofahrer am Samstag, im Zeitraum zwischen 6 Uhr und 16 Uhr. Ohne den Unfall zu melden, fuhr der Verursacher davon und hinterließ einen Schaden an der Front des grauen Skoda im Wert von etwa 1.500 Euro. Geparkt war das Auto auf der Arndtstraße auf Höhe der Hausnummer 6. Hinweise könnten an das Polizeirevier Schwenningen gerichtet werden (07721 / 85000).

