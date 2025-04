Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Königsfeld im Schwarzwald

Schwarzwald Baar Kreis) Motorradunfall mit zwei Verletzten (06.04.2025)

Königsfeld im Schwarzwald (ots)

Auf der Friedrichstraße ist es am Sonntagmorgen, gegen 8 Uhr zu einem Unfall mit zwei Verletzten gekommen. Eine 39-jährige fuhr in ihrem VW von der entgegengesetzten Fahrbahnseite in den fließenden Verkehr ein, übersah dabei allerdings ein Motorrad, dass sich aus Richtung Rotwaldstraße näherte. Es kam im Zuge des Anfahrens zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge in deren Folge sich der Zweiradfahrer schwer- und dessen Sozius leichtverletzte. Beide mussten ins Krankenhaus eigeliefert werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell