Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Rinder sorgen für Autobahnsperrung

Augsburg (ots)

Autobahn A8/ AS Adelzhausen - Dasing/ FR Stuttgart - Am Samstagmorgen (07.12.2024) sorgten Rinder für einen größeren Polizeieinsatz. Gegen 07.40 Uhr gingen zahlreiche Notrufe bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Schwaben Nord ein. Zwischen den Anschlussstellen Adelzhausen und Dasing würden Rinder neben der Autobahn stehen. Diese befänden sich aber nicht wie üblich im umzäunten Bereich, sondern stünden im Bereich der Leitplanke neben der Fahrbahn. Eine Polizeistreife stellte kurz darauf mindestens zwei Rinder fest, die außerhalb des Zauns friedlich grasten. Die Beamten mussten vorsichtshalber die Autobahn in Fahrtrichtung Stuttgart komplett sperren. Ein Verantwortlicher konnte zwischenzeitlich von der Polizei informiert werden und brachte die Rinder zurück auf die Weide. Offenbar nutzten die Tiere ein offenes Gatter für ihren morgendlichen Ausflug. Die Autobahn musste für etwa 20 Minuten komplett gesperrt werden. Der Verkehr wurde an der AS Adelzhausen ausgeleitet, dennoch entstand temporär ein Stau. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei befanden sich die Kühe zu keiner Zeit auf der Fahrbahn und es kam zu keinen gefährlichen Verkehrssituationen. Es wird nun geklärt, warum das Gatter offenstand.

