Schwarzwald Baar Kreis) Bus gesucht - Unfallflucht (04.04.2025)

Auf der Klinikstraße ist es am Freitag, gegen 9:30 Uhr zu einer Unfallflucht gekommen. Während ein 80-jähriger Mercedes-Fahrer auf Höhe der Zufahrt des Klinikhaupteingangs halten musste, fuhr ein Bus an ihm vorbei. Dieser streifte den grauen Mercedes am vorderen Kotflügel und fuhr davon. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Hinweise zur Unfallflucht nimmt das Polizeirevier Schwenningen unter der Nummer 07720 / 85000 entgegen.

