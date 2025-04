Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Volkertshausen, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf der Hauptstraße - Dreiradfahrer leicht verletzt (04.04.2025)

Volkertshausen (ots)

Ein Dreiradfahrer ist bei einer Unfallflucht auf der Hauptstraße am Freitagnachmittag leicht verletzt worden. Kurz nach 16 Uhr war ein 72-Jähriger mit einem Piaggio Dreirad vor einem VW Bus eines 52-Jährigen in Richtung Friedingen unterwegs. Auf Höhe der Mühlenstraße bog ein unbekannter Autofahrer im stockenden Verkehr vor dem Dreirad nach links auf die Hauptstraße ein, so dass der 72-Jährige bremsen musste. Dies erkannte der 52-Jährige zu spät und prallte mit dem VW Bus in das Heck des vorausfahrenden Dreirads. Durch den Zusammenstoß fiel der 72-Jährige aus seinem Fahrzeug und verletzte sich beim Sturz auf die Straße. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

Der unbekannte abbiegende Autofahrer, der vermutlich mit einem grauen Geländewagen unterwegs war, setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 07738 97014 beim Polizeiposten Steißlingen zu melden.

