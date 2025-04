Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz) Radfahrer stoßen auf der Hardstraße zusammen (07.04.2025)

Rielasingen-Worblingen (ots)

Bei einem Unfall auf der Hardstraße sind am Montagmorgen zwei Radfahrer verletzt worden. Ein 16-Jähriger fuhr mit einem Mountainbike auf dem gemeinsamen Fuß- und Radweg der Hardstraße in Richtung Singen. Kurz hinter der Unterführung war er zu weit links unterwegs, so dass es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden 60 Jahre alten Radler kam. Beide stürzten und verletzten sich. Ein Rettungswagen brachte den 60-Jährigen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Um den 16-Jährigen kümmerte sich die Besatzung eines Rettungswagens vor Ort.

