POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Unbekannter besprüht Autos in der Kreutzerstraße und der Friedhofstraße (08./09.07.2024)

Radolfzell (ots)

Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe hat ein unbekannter Täter im Zeitraum zwischen Montagnachmittag und Dienstagmittag an auf der Kreutzerstraße und der Friedhofstraße an geparkten Autos verursacht. Der Unbekannte besprühte einen in der Kreutzerstraße abgestellten schwarzen Audi A3 über die Scheiben der Fahrerseite mit einer wellenförmigen Linie in schwarzer Farbe. Bei einem in der Friedhofstraße stehenden Mercedes Sprinter hinterließ der Sprayer mehrere Zahlen, ebenfalls in schwarzer Farbe.

Sachdienliche Hinweise auf den unbekannten Verursacher nimmt das Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732 95066-0, entgegen.

