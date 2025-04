Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg, L 185

Schwarzwald Baar Kreis) Leicht verletzter Radfahrer (05.04.2025)

Blumberg - L 185 (ots)

An der Einmündung der Landesstraße 185 und der Kreisstraße 5745 ist es am Samstag zu einem Unfall mit einem leicht verletzten Radfahrer gekommen. Ein 65-jähriger VW-Fahrer übersah, gegen 15 Uhr aus Richtung Hondingen kommend, an der Einmündung einen 58-jährigen vorfahrtsberechtigten Radfahrer. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der Radfahrer leicht und kam in einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

