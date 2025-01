Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Zeugin beobachtet Unfall - Unfallbeteiligte gesucht

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 30.01.2025, gegen 17:40 Uhr, hat eine Zeugin einen Parkunfall beim Parkplatz am Bahnhof in der Güterstraße in Bad Säckingen beobachtet. Die Fahrerin eines silberfarbenen VW Golf sei beim Rückwärtsausparken mit einem lauten Knall gegen einen gegenüberliegenden Pkw gestoßen. Die unbekannte Fahrerin sei ausgestiegen und kurz darauf davongefahren. Der geparkte Kleinwagen, Farbe braun und mutmaßlich ein Mini-SUV, wäre im Heckbereich beschädigt worden. Die hinzugerufene Polizei konnte keinen der beteiligten mehr antreffen. Das Polizeirevier Bad Säckingen bittet mögliche weitere Zeugen oder die Beteiligten, sich zwecks Sachverhaltsklärung unter 07761 934-0 zu melden.

