Königsfeld im Schwarzwald (ots) - Auf der Friedrichstraße ist es am Sonntagmorgen, gegen 8 Uhr zu einem Unfall mit zwei Verletzten gekommen. Eine 39-jährige fuhr in ihrem VW von der entgegengesetzten Fahrbahnseite in den fließenden Verkehr ein, übersah dabei allerdings ein Motorrad, dass sich aus Richtung ...

