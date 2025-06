Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: 34-Jähriger soll Mann mit abgebrochener Flasche verletzt haben - Haft

Freiburg (ots)

Einen Mann mit einer abgebrochenen Flasche angegriffen und verletzt haben soll ein 34-Jähriger am Donnerstag, 19.06.2025, gegen 0.40 Uhr beim Stühlinger Kirchplatz in Freiburg.

Die kurz nach der Tat verständigte Polizei traf den Tatverdächtigen mit der mutmaßlichen Tatwaffe in der Hand vor Ort an und nahm ihn fest. Der 34-Jährige mit kamerunischer Staatsangehörigkeit wurde noch am selben Tag einem Haftrichter beim Amtsgericht Freiburg vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg Untersuchungshaft gegen den Mann anordnete.

Der 29-jährige Geschädigte erlitt nach derzeitigem Kenntnisstand zwei Schnittwunden am linken Unterarm bzw. an der Hand, die im Krankenhaus medizinisch versorgt werden mussten. Warum der Tatverdächtige ihn angegriffen hat, ist bislang nicht bekannt.

oec

