POL-OB: Rollerfahrer ohne Fahrerlaubnis unter Drogeneinfluss gestoppt

Oberhausen (ots) - Die Polizei Oberhausen appelliert an alle, die in der Urlaubszeit unterwegs sind: - Fokus auf den Verkehr! Ob Auto oder Wohnmobil - im Straßenverkehr werden alle Sinne benötigt. Jede Ablenkung erhöht das Unfallrisiko. Keine WhatsApp, keine Instastory und kein Anruf sind so wichtig, dass man dafür das eigene und das Leben Anderer gefährdet! - In ...

mehr