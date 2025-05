Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung der Polizeiinspektion Goslar vom 17.05.2025

Brände

Goslar/Seesen. Von Freitag auf Samstag kam es zu insgesamt drei Bränden im Bereich der Polizeiinspektion Goslar. Zunächst kam es gegen 20.24 Uhr aus bislang unbekannter Ursache in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Auf der Freiheit" im Seesener Ortsteil Rhüden zu einer Brandentwicklung. Diese wurde frühzeitig durch die Bewohner entdeckt und konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Ein 66-jähriger Bewohner wurde mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in das Krankenhaus Seesen verbracht.

Zu einem zweiten Brandereignis kam es gegen 21.15 Uhr. Hier drohte ein in Brand geratener Pkw auf die Scheune überzugreifen, in der er in der Northeimer Straße im Seesener Ortsteil Ildehausen abgestellt war. Auch hier wurde der Brand durch die Feuerwehr gelöscht. An dem Pkw VW entstand Sachschaden von geschätzten 12.000 Euro.

Ein weiterer Brand beschäftigte die Feuerwehr Goslar ab Samstagmorgen, gegen 01.20 Uhr. Im Bereich des Rammelsberges brannte die dortige Blockschutthaldenhütte. Das Feuer griff auf die umliegende Vegetation über. In dem schwer zugänglichen Gebiet, dauern die Löscharbeiten der Feuerwehr noch an.

In allen Fällen hat, bzw. nimmt die Polizei Goslar die Ermittlungen zu den Brandursachen auf.

Körperverletzung im Autoscooter.

Langelsheim. Auf dem Schützenfest in Langelsheim kommt es gegen 21.30 Uhr im Autoscooter-Fahrgeschäft zu Streitigkeiten zwischen einem 26-jährigen Langelsheimer und einem 17-jährigen Jugendlichen, ebenfalls aus Langelsheim. Beide Personen schlugen sich in der Folge aus den jeweiligen Fahrzeugen heraus und die Polizei musste hinzugezogen werden. Gegen beide Personen wurden Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Verkehrsunfall

Goslar/Jerstedt. Am Freitag, gegen 13.50 Uhr, befährt eine 84-jährige Goslarerin mit ihrem Pkw Fiat die Hahndorfer Straße aus Richtung Hahndorf kommend in Richtung Ortsmitte Jerstedt. An der Kreuzung zum Auf-/Abfahrtbereich der Bundesstraße 6 befährt ein 55-jähriger Mann aus Langelsheim mit seinem Pkw BMW zunächst die Abfahrt der Bundesstraße 6, um direkt wieder die Auffahrt in Fahrtrichtung Salzgitter zu benutzen. Dabei übersieht er die von rechts kommende Fiat-Fahrerin und es kommt zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 50.000 Euro geschätzt. Die 84-jährige Frau und ihre 73-jährige Beifahrerin werden leicht verletzt in das Krankenhaus Goslar verbracht. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen aufgenommen.

