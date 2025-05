POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 16.05.2025

Goslar (ots) - Fahrrad gestohlen Langelsheim. Bereits am letzten Samstag, den 10.05.2025, gegen 10:25 Uhr, wurde vor der Rossmann-Filiale ein schwarzes Montainbike der Marke Cube, Typ Stereo one 22 Race, im Wert von 1.600 Euro gestohlen. An den Griffen befand sich ein Ring in der Farbe oil slick, die Pedale waren genauso gefärbt. Das Fahrrad war mit einem Faltschloss gesichert. Hinweise bitte an die Polizei Langelsheim, ...

