Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Erneuter Diebstahl aus Wohnhaus - Polizei mahnt weiterhin zur Vorsicht

Zingst (ots)

Wie bereits am Donnerstag, dem 24. April 2025, berichtet, kam es auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst zu zwei Diebstählen aus Wohnhäusern (siehe ursprüngliche Mitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108767/6018783).

Am gestrigen Donnerstag wurde ein weiterer mutmaßlicher Diebstahl aus einem Wohnhaus gemeldet - wieder in der Friedensstraße in Zingst.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter am Mittwoch, dem 23. April 2025, in der Zeit zwischen 17:00 und 20:10 Uhr unbefugten Zutritt zu dem Haus. Gestohlen wurden zwei Geldbörsen mit Inhalt sowie eine Armbanduhr. In der Folge wurden zudem mehrere unrechtmäßige Abbuchungen vom Bankkonto des 55-jährigen deutschen Geschädigten festgestellt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf eine vierstellige Euro-Summe. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls sowie Hausfriedensbruchs aufgenommen.

Nach aktuellem Stand gehen die Ermittler davon aus, dass das Wohnhaus zum Tatzeitpunkt nicht verschlossen war.

Vor diesem Hintergrund appelliert die Polizei erneut an die Bevölkerung, grundlegende Sicherheitsmaßnahmen zu beachten:

- Achten Sie auf Ihre Umgebung und auf ungewöhnliche Personenbewegungen - auch in Ihrer Nachbarschaft. - Schließen Sie Haus- und Wohnungstüren stets ab, auch wenn Sie sich nur kurzzeitig in der Nähe aufhalten. - Vermeiden Sie gekippte Fenster sowie ungesicherte Balkon- oder Terrassentüren. - Lassen Sie keine Schlüssel in Schlössern stecken oder draußen versteckt zurück.

Weitere Informationen und Präventionstipps rund um das Thema Einbruchschutz finden Sie unter: www.k-einbruch.de.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell