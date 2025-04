Hauptzollamt Potsdam

HZA-P: Vorübergehende Schließung des Zollamtes Ludwigsfelde

Einstellung des Abfertigungsbetriebes am 11. und 14. April 2025

Das Zollamt Ludwigsfelde, in der Genshagener Straße 27, 14974 Ludwigsfelde ist am Freitag, den 11. bis einschließlich Montag, den 14. April 2025 aufgrund eines Umzuges NICHT erreichbar. In dieser Zeit wird es zu einer temporären Einstellung des Abfertigungsbetriebes kommen.

Weichen Sie bitte gegebenenfalls auf die Zollämter Dreilinden (Tel.: 030 69009 - 990) bzw. Fürstenwalde (Tel.: 03531 7925 - 0) oder die Abfertigungsstelle Brandenburg an der Havel (Tel.: 0331 50591 - 5000) aus.

