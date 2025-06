Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Mit dem Pkw über den Gehweg - Verkehrsberuhigung umfahren

Bockhorn (ots)

Am Montag, den 02.06.2025, wurde gegen 14:47 Uhr in der Urwaldstraße in Bockhorn ein 53-jähriger Fahrzeugführer festgestellt, der mit seinem Pkw verbotswidrig den Gehweg neben der Fahrbahn befuhr.

Grund für das Verhalten war offenbar der Versuch, den dort installierten Verkehrsberuhigungskissen auszuweichen.

Gegen den Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals darauf hin, dass Gehwege ausschließlich dem Fußgängerverkehr vorbehalten sind. Das Befahren stellt eine erhebliche Gefahr für Fußgänger dar und wird entsprechend geahndet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell