Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: PKW gerät während der Fahrt in Brand - Vollbrand auf der Hooksieler Landstraße

Wilhelmshaven (ots)

Am Montagabend, den 02.06.2025, kam es gegen 20:40 Uhr auf der Hooksieler Landstraße in Wilhelmshaven zu einem Fahrzeugbrand. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geriet ein Pkw während der Fahrt mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts in Brand. Dem Fahrzeugführer gelang es noch rechtzeitig, das Fahrzeug auf dem Seitenstreifen zum Stehen zu bringen und sich eigenständig in Sicherheit zu bringen. Innerhalb kürzester Zeit stand der Wagen jedoch in Vollbrand und brannte nahezu vollständig aus.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Personen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell