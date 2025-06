Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unfallflucht auf Parkplatz in Zetel - Zeugen gesucht

Zetel (ots)

Am 28.05.2025, stellte eine Geschädigte fest, dass ihr ordnungsgemäß geparkter Pkw auf dem Parkplatz des Verbrauchermarkts in der Neuenburger Straße 21, 26340 Zetel, durch einen herumrollenden Einkaufswagen erheblich beschädigt wurde. Der Wagen traf die Fahrertür und verursachte dort erhebliche Schäden. Der oder die Verantwortliche kümmerte sich nicht um den entstandenen Schaden und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne den Vorfall zu melden. Die Polizei bittet um Hinweise: Wer hat den Vorfall beobachtet oder kann Angaben zur verantwortlichen Person machen? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bockhorn unter Tel. 04453 / 978620 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell