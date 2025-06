Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Gefährdung eines 14-jährigen Radfahrers durch rücksichtslose Fahrweise - Polizei sucht Zeugen

Schortens (ots)

Am Sonntag, den 01.06.2025, kam es gegen 16:15 Uhr in der Heinrich-Tönjes-Straße in 26419 Schortens zu einem Überholmanöver durch einen bislang unbekannten Pkw-Fahrer. Ein 14-jähriger Jugendlicher befuhr mit seinem Fahrrad die Fahrbahn, als er von einem Pkw ohne ausreichenden Seitenabstand überholt wurde. Der Fahrer scherte anschließend äußerst knapp vor dem Radfahrer ein, bremste ab, wodurch der Jugendliche stark abbremsen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. In der Folge stürzte der 14-Jährige auf den Gehweg. Der Pkw-Fahrer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den gestürzten Radfahrer zu kümmern. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, insbesondere Personen, die Angaben zu dem überholenden Fahrzeug oder dessen Fahrer machen können, sich unter der Telefonnummer 04461 7449-0 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell