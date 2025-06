Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Nächtlicher Fahrzeugbrand in der Kiebitzstraße - Ursache unklar

Jever (ots)

In der Nacht zum Montag, den 02.06.2025, kam es in Jever zu einem Fahrzeugbrand. Gegen 03:45 Uhr wurde ein Anwohner der Kiebitzstraße durch einen lauten Knall geweckt. Beim Blick aus dem Fenster entdeckte er einen in Vollbrand stehenden PKW, der am Straßenrand geparkt war, woraufhin er die Feuerwehr alarmierte.

Das Fahrzeug geriet aus bisher ungeklärter Ursache im Bereich des Motorraums in Brand.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und bittet Zeugen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich mit dem Polizeikommissariat Jever unter Tel. 04461 7449-0 in Verbindung zu setzen.

