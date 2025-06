Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten- Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendiebstahl: Polizei bittet um Hinweise

Xanten (ots)

Am 27.03.2025, gegen 15:40 Uhr, wurden aus dem Dekogeschäft "Perlbude" am Strohweg in Xanten- Wardt von einer bislang unbekannten weiblichen Person Dekoartikel und Kerzen gestohlen. Zudem beabsichtigte Unbekannte, auch die Bargeldkasse zu entwenden. Dies gelang ihr jedoch nicht. Die Person ist augenscheinlich weiblich. Sie hat graue, wellige Haare und trug zur Tatzeit eine Sonnenbrille, eine schwarze Jacke und eine blaue Jeanshose. Sie führte einen kleinen Hund mit, dessen Name vermutlich "Julchen" lautet.

Wer kann Angaben zum aktuellen Aufenthalt oder der Identität der Person machen?

Ein Foto der Person ist unter folgendem Link veröffentlicht: https://polizei.nrw/fahndung/171695

Hinweise werden durch die Polizei Wesel unter 0281/107-0 oder poststelle.wesel@polizei.nrw.de entgegengenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell