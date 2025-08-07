Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, K6164, Lkr. Konstanz) Autofahrer streift Rollerfahrer und flüchtet - Polizei sucht Zeugen (07.08.2025)

Singen, K6164 (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich am Donnerstagmorgen auf der Kreisstraße 6164 zwischen dem Industriegebiet Steißlingen und Singen ereignet hat. Gegen 06.30 Uhr überholte ein unbekannter Autofahrer etwa auf Höhe der Zeppelinstraße einen 49-Jährigen, der mit einem Roller unterwegs war. Dabei streifte der Unbekannte den Zweiradfahrer am Arm, so dass er in der Folge nach rechts von der Fahrbahn abkam und stürzte. Dabei verletzte sich der 49-Jährige.

Zu dem unbekannten Autofahrer ist lediglich bekannt, dass der von ihm benutzte Wagen schwarz war.

Sachdienliche Hinweise auf den flüchtigen Verursacher nimmt der Polizeiposten Steißlingen, Tel. 07738 97014 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell